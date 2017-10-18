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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
10.11.2017 16:19743

Жители Курского микрорайона снова без воды

КП «Горводоканал» сообщает о временном отключении холодной воды.

В связи с подтоплением теплотрассы 10 ноября в 15:35 прекращено холодное водоснабжение домов №№ 49, 51, 53, 55 по проспекту Курский. Горячая вода в указанных домах есть. Утром 11 ноября подачу холодной воды будет возобновлена, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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