Жители Курского микрорайона снова без воды КП «Горводоканал» сообщает о временном отключении холодной воды.

В связи с подтоплением теплотрассы 10 ноября в 15:35 прекращено холодное водоснабжение домов №№ 49, 51, 53, 55 по проспекту Курский. Горячая вода в указанных домах есть. Утром 11 ноября подачу холодной воды будет возобновлена, говорится в сообщении.