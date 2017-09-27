Более 200 предприятий Сумщины допустили нарушение трудового законодательства

Начальник Управления Гоструда в Сумской области Юрий Семеног сообщил, что по результатам контрольных мероприятий Гоструда выявлено 259 предприятий области, которые пренебрегли требованиями трудового законодательства.
За десять месяцев 2017 года главными государственными инспекторами отдела проведено 416 проверок субъектов хозяйствования области, из них 112 плановых, отметил Юрий Семеног. Глава Управления обратил внимание участников заседания на то, что результатом более 60% этих контрольных мероприятий является предписания государственных инспекторов об устранении выявленных нарушений. Кроме того, специалистами Гоструда внесены 56 предложений о привлечении виновных должностных лиц предприятий к дисциплинарной ответственности.
Также Юрий Семеног обратил внимание на необходимость проведения обучения по вопросам трудового законодательства Украины вновь назначених местными органами самоуправления инспекторов труда для активизации их деятельности.
При этом начальник Управления пригласил специалистов по вопросам труда и руководителей соответствующих структурных подразделений органов местного самоуправления принять участие в семинаре, который пройдет в Управлении Гоструда в Сумской области 15 ноября текущего года в 10:00 по адресу: г. Сумы, ул. Горького, 28-б. В ходе семинара своим профессиональным опытом и практическими примерами поделятся руководители и главные государственные инспекторы отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов Управления.
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