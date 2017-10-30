Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
10.11.2017 16:55489

В Сумах пройдет второй тур чемпионатов города по футзалу

На выходных пройдут игры двух чемпионатов Сум по футзалу.

В открытом чемпионате Сум, организованном Федерацией футзала Сум 22 команд играют в двух группах. После окончания кругового турнира, первые 4 команды из каждой группы сформируют высшую лигу, и сыграв еще один круг эти команды определят чемпиона. Команды, занявшие в группах с 5 по 8 места, будут играть дальше в первой лиге. Остальные – во второй. Игра проходят в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко.

Группа А.

11 ноября

14-00 Натон - Сумыхимпром-СКИФ-2

15-00 Хлебодарочка – Хлебодар 1 

16-00 Gold Auto – Food Center Jr

17-00 Паритет - Агросвіт

18-00 Профтел – Космос Сад

Выходной – Легион

Группа Б.

12 ноября

13-00 Валедианс _ Медцентр БДР

14-00 Форест – Хлебодар 2   

15-00 Феникс - Штурм

16-00 Аргос - Машметалл

17-00 Сучасник - Триумф

Выходной – Ника

В зимнем чемпионате АФС, организованном Ассоциацией футзала Сумщины, играют 32 команды в 4 лигах.

Суперлига, манеж СумГУ, 12 ноября

13-30 «Технология» - «Lex VSK - СумБуд»

14-30 «LS GROUP» - «СумДУ»

15-.30 «Динамо» - «Рятувальник»

16-30 «Сумыхимпром-СДПУ» - «Food Centre»

Высшая лига, манеж СумГУ, 12 ноября

9-30 «Sagacitas» - «Серж»

10-30 «International» - «КомпСервис-СумДУ-2»

11-30 «Насосэнергомаш» - «Nicmas»

12-30 «Сумыоблэнерго» - «Сервис Люкс»

Первая лига, СК ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко, 11 ноября

9-00 «ФФС» - «Технология-2»

10-00 «КПР - Альянс» - «Легенда»

11-00 «Олимпик-ВПУ» - «Юнитас»

11-00 «Спартак» - «СНАУ»

Вторая лига, СК ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко, 12 ноября

9-00 «Hool City» - «Олимпик-СумДУ»

10-00 «МедИнс» - «Орион»

11-00 «Гранум» - «Бон Вояж»

12-00 «Арсенал» - «Альянс»

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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