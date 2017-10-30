В Сумах пройдет второй тур чемпионатов города по футзалу

В открытом чемпионате Сум, организованном Федерацией футзала Сум 22 команд играют в двух группах. После окончания кругового турнира, первые 4 команды из каждой группы сформируют высшую лигу, и сыграв еще один круг эти команды определят чемпиона. Команды, занявшие в группах с 5 по 8 места, будут играть дальше в первой лиге. Остальные – во второй. Игра проходят в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко.
Группа А.
11 ноября
14-00 Натон - Сумыхимпром-СКИФ-2
15-00 Хлебодарочка – Хлебодар 1
16-00 Gold Auto – Food Center Jr
17-00 Паритет - Агросвіт
18-00 Профтел – Космос Сад
Выходной – Легион
Группа Б.
12 ноября
13-00 Валедианс _ Медцентр БДР
14-00 Форест – Хлебодар 2
15-00 Феникс - Штурм
16-00 Аргос - Машметалл
17-00 Сучасник - Триумф
Выходной – Ника
В зимнем чемпионате АФС, организованном Ассоциацией футзала Сумщины, играют 32 команды в 4 лигах.
Суперлига, манеж СумГУ, 12 ноября
13-30 «Технология» - «Lex VSK - СумБуд»
14-30 «LS GROUP» - «СумДУ»
15-.30 «Динамо» - «Рятувальник»
16-30 «Сумыхимпром-СДПУ» - «Food Centre»
Высшая лига, манеж СумГУ, 12 ноября
9-30 «Sagacitas» - «Серж»
10-30 «International» - «КомпСервис-СумДУ-2»
11-30 «Насосэнергомаш» - «Nicmas»
12-30 «Сумыоблэнерго» - «Сервис Люкс»
Первая лига, СК ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко, 11 ноября
9-00 «ФФС» - «Технология-2»
10-00 «КПР - Альянс» - «Легенда»
11-00 «Олимпик-ВПУ» - «Юнитас»
11-00 «Спартак» - «СНАУ»
Вторая лига, СК ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко, 12 ноября
9-00 «Hool City» - «Олимпик-СумДУ»
10-00 «МедИнс» - «Орион»
11-00 «Гранум» - «Бон Вояж»
12-00 «Арсенал» - «Альянс»
В стартовом туре Первой лиги чемпионата Украины по футзалу команда Сумского государственного университета потерпела крупное поражение в Черкассах от местного...
На выходных в Сумах начались два чемпионата города по футзалу....
На выходных стартуют Зимний чемпионат Ассоциации футзала Сумщины и открытый чемпионат города от Федерации футзала Сум....
Сегодня воспитанник и многолетний лидер сумского футзального клуба «СумДУ» («Университет», «Универ-Автомар») Виталий Колесник, ныне защищающий цвета польской команды «Red Devils»...
29 октября МФК «СумДУ» принимал днепровскую команду «Катеринославхлеб»....