Незаконное строительство в военном городке остановлено

«Давняя история, как родственник экс-депутата городского совета В. Лысого с разрешения мэра приватизировал помещения громады. Хотел бесплатно оттяпать земли в привлекательном районе города под строительство жилых домов, а мы с Андреем Крамченковым стали ему помехой.
Рассмотрев мой запрос, управлением ГАСК Сумского городского совета застройщику внесено предписание немедленно остановить строительные работы.
Вынесены постановления о наложении штрафов:
1) Проектной организации - 151560 грн.
2) Главный инженер проекта -34000 грн.
3) Заказчику - 75780 грн.
4) Директору Заказчика - 3400 грн.
Причины незаконности:
1) несоответствие намерений строительства градостроительной документации;
2) изменение внешней конфигурации здания требует градостроительных условий и ограничений;
3) согласно проектной документации это новое строительство, а не реконструкция;
4) руководитель застройщика внес недостоверные данные в декларацию;
5) демонтировано 100% существующего здания, что не соответствует определению «реконструкция»;
6) для получения градостроительных условий и ограничений необходимо получить права на землю.
ГАСК дал месяц на устранение недостатков. Интересно мне посмотреть, как они за месяц изменят градостроительную документацию
Борьба продолжается!» - написал Чепик.
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