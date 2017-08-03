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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
10.11.2017 17:10856

Незаконное строительство в военном городке остановлено

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.

«Давняя история, как родственник экс-депутата городского совета В. Лысого с разрешения мэра приватизировал помещения громады. Хотел бесплатно оттяпать земли в привлекательном районе города под строительство жилых домов, а мы с Андреем Крамченковым стали ему помехой.

Рассмотрев мой запрос, управлением ГАСК Сумского городского совета застройщику внесено предписание немедленно остановить строительные работы.

Вынесены постановления о наложении штрафов:

1) Проектной организации - 151560 грн.

2) Главный инженер проекта -34000 грн.

3) Заказчику - 75780 грн.

4) Директору Заказчика - 3400 грн.

Причины незаконности:

1) несоответствие намерений строительства градостроительной документации;

2) изменение внешней конфигурации здания требует градостроительных условий и ограничений;

3) согласно проектной документации это новое строительство, а не реконструкция;

4) руководитель застройщика внес недостоверные данные в декларацию;

5) демонтировано 100% существующего здания, что не соответствует определению «реконструкция»;

6) для получения градостроительных условий и ограничений необходимо получить права на землю.

ГАСК дал месяц на устранение недостатков. Интересно мне посмотреть, как они за месяц изменят градостроительную документацию Smile

Борьба продолжается!» - написал Чепик.

Право Владимир Чепик Военный городок
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