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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
10.11.2017 17:38573

В Сумах комиссионно проверили дороги на готовность к зиме

Патрульная полиция провела осенний комиссионный осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов в городе Сумы.

В период с 4 октября по 4 ноября отдел безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в г. Сумы совместно с коммунальными и дорожными организациями, а также представителями Службы автомобильных дорог провел осеннее комиссионное обследование уличной сети и железнодорожных переездов Сумской области.

Так, по результатам обследования работниками отдела БДД направлено 40 предписаний к руководителям для устранения недостатков выявленных при обследовании и 23 информации с предложениями по улучшению организации дорожного движения в органы местного самоуправления.

Кроме того, сами инспекторы составили 33 админматериала на должностных лиц за нарушение ч.1, 3, 4 ст. 140 (нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог, непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения или обозначение на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ) КоАП.

При обследовании стражи порядка проверили ряд подразделений относительно готовности к работе в зимний период и к возможному введению ограничений или закрытию движения на улицах во время возможного возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие резкого ухудшения погодных условий во время зимнего периода 2017-2018 годов.

Право Дороги Подготовка к зиме
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