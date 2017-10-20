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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
10.11.2017 17:58637

Таможенный эксперимент на Сумщине доказал свою эффективность

По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, для областей крайне важно, чтобы таможенный эксперимент был продолжен в следующем году.

«В Сумской области, которая имеет самую протяженную границу с Российской Федерацией, больше внимания должно уделяться дорогам, которые соединяют районные центры. Также мы просим, чтобы таможенный эксперимент был продолжен и в следующем году. Это будет дополнительным поступлением средств для реализации инфраструктурных проектов», - отметил чиновник во время обсуждения подготовки ко Всеукраинской дорожной реформе с 1 января 2018 года под председательством Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Как отметил Николай Клочко, направление таможенных средств позволило привести часть дорог области в надлежащее эксплуатационное состояние. Так, благодаря таможенному эксперименту в этом году проводились работы на автомобильных дорогах Шостка - Кролевец, Сумы - Путивль - Глухов, Угроеды - Турья - Марьино и 2 мостовых перехода на автомобильной дороге Шостка - Кролевец.

Николай Клочко также поблагодарил Министерство инфраструктуры за эффективное сотрудничество между центральными и региональными органами государственной власти в решении важных вопросов развития дорожной инфраструктуры.

Общество Дороги Таможня
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