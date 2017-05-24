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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
10.11.2017 17:51556

Сумщина получила 1,2 миллиарда гривен на социальные выплаты

В бюджет Сумской области поступило 1 204,1 миллиона гривен субвенции из государственного бюджета местным бюджетам области на выплату социальных пособий.

Средства предусмотрены семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства. Из них на пособие по беременности и родам направлено 7 млн гривен, на помощь до достижения ребенком трехлетнего возраста - 800 тысяч гривен, помощь при рождении ребенка - 439,5 миллиона гривен, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство - 46,2 миллиона гривен, на детей одиноким матерям - 168,7 миллиона гривен, временную государственную помощь детям - 5,2 миллиона гривен, помощь при усыновлении ребенка - 1,4 миллиона гривен, малообеспеченным семьям - 301,6 миллиона гривен, пособие по уходу за инвалидами I ч II группы вследствие психического расстройства - 42,9 миллиона гривен, инвалидам с детства и детям-инвалидам - 190,8 миллиона гривен.

Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком », оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплату социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя получено из государственного бюджета 20,4 миллиона гривен.

Общество Соцпомощь
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