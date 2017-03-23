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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
10.11.2017 17:54654

Сумщине передадут на баланс 5 тысяч км дорог

С 1 января 2018 года на баланс области будет передано 5100 километров дорог.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко в Киеве принял участие в заседании круглого стола «Реализация инфраструктурных проектов при формировании эффективных территориально-производственных связей и обеспечения постепенного социально-экономического развития: региональный аспект» под председательством Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Участники круглого стола - руководители областей, Укравтодора, представители международных финансовых организаций в тематических сессиях обсуждали актуальные вопросы транспортной инфраструктуры. Среди приоритетных - передача дорог на балансы областей с 1 января 2018 года. 120 000 километров автодорог с начала следующего года будет передано на местный уровень вместе с финансированием. Это еще один шаг к децентрализации управления дорожного хозяйства страны.

По словам Николая Клочко, с 1 января 2018 года на баланс области будет передано 5100 километров дорог. По его убеждению, реформирование системы управления автодорогами положительно скажется на финансировании дорог местного значения, а затем и на их качестве.

Среди других вопросов, которые озвучивались в Министерстве инфраструктуры Украины, - эффективное использование имеющегося ресурсного, экономического и социального потенциала региона в развитии транспортной инфраструктуры; инвестиционные проекты, которые можно реализовать при поддержке иностранных партнеров и которые важны для развития инфраструктуры на региональном уровне и реализация региональных и муниципальных проектов по транспортной доступности для населения и бизнеса.

Общество Дороги
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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