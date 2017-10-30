Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:27377

«СумДУ» стартует в чемпионате с крупного поражения

В стартовом туре Первой лиги чемпионата Украины по футзалу команда Сумского государственного университета потерпела крупное поражение в Черкассах от местного клуба «Днипро».

Ведя в счете 2:1 после первого тайма, «студенты» провалили вторую двадцатиминутку, в течение которой пропустили шесть безответных голов. Свою следующую игру в рамках национального первенства наша обновленная команда сыграет дома уже через неделю. В субботу, 18 ноября, «СумДУ» примет на паркете легкоатлетического манежа запорожский «АРПИ».

Спорт МФК СумДУ Футзал
view counter

По тематике

10.11.2017 16:55

В Сумах пройдет второй тур чемпионатов города по футзалу

На выходных пройдут игры двух чемпионатов Сум по футзалу....

07.11.2017 15:53

В Сумах стартовали сразу два чемпионата города по футзалу

На выходных в Сумах начались два чемпионата города по футзалу....

03.11.2017 19:37

В Сумах стартуют сразу два футзальных чемпионата

На выходных стартуют Зимний чемпионат Ассоциации футзала Сумщины и открытый чемпионат города от Федерации футзала Сум....

Сумской футзалист получил польское гражданство
31.10.2017 15:50

Сумской футзалист получил польское гражданство

Сегодня воспитанник и многолетний лидер сумского футзального клуба «СумДУ» («Университет», «Универ-Автомар») Виталий Колесник, ныне защищающий цвета польской команды «Red Devils»...

30.10.2017 10:54

«СумДУ» вылетел из кубка Украины

29 октября МФК «СумДУ» принимал днепровскую команду «Катеринославхлеб»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 21:10
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
Кино Космос
16:15 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:15 23:20
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 15:15
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:15 18:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.