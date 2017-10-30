«СумДУ» стартует в чемпионате с крупного поражения В стартовом туре Первой лиги чемпионата Украины по футзалу команда Сумского государственного университета потерпела крупное поражение в Черкассах от местного клуба «Днипро».

Ведя в счете 2:1 после первого тайма, «студенты» провалили вторую двадцатиминутку, в течение которой пропустили шесть безответных голов. Свою следующую игру в рамках национального первенства наша обновленная команда сыграет дома уже через неделю. В субботу, 18 ноября, «СумДУ» примет на паркете легкоатлетического манежа запорожский «АРПИ».