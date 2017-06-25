На границе задержали автомобиль с обувью 10 ноября поздно вечером на Сумщине совместный наряд в составе сотрудников Госпогранслужбы и Нацполиции остановил для проверки автомобиль марки «Volkswagen» украинской регистрации.

Транспортное средство двигалось по автодороге в направлении пгт Великая Писаревка, что в контролируемом пограничном районе.

В остановленном микроавтобусе, за рулем которого ехал гражданин Украины, правоохранители обнаружили коробки, в которых было 340 пар обуви. Никаких товарно-сопроводительных документов у водителя не было.

В настоящее время сотрудники полиции автомобиль с товаром задержали для выяснения обстоятельств и принятия правового решения.