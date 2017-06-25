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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:54236

На границе задержали автомобиль с обувью

10 ноября поздно вечером на Сумщине совместный наряд в составе сотрудников Госпогранслужбы и Нацполиции остановил для проверки автомобиль марки «Volkswagen» украинской регистрации.

Транспортное средство двигалось по автодороге в направлении пгт Великая Писаревка, что в контролируемом пограничном районе.

В остановленном микроавтобусе, за рулем которого ехал гражданин Украины, правоохранители обнаружили коробки, в которых было 340 пар обуви. Никаких товарно-сопроводительных документов у водителя не было.

В настоящее время сотрудники полиции автомобиль с товаром задержали для выяснения обстоятельств и принятия правового решения.

Право Граница
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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