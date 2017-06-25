На границе задержали автомобиль с обувью

Транспортное средство двигалось по автодороге в направлении пгт Великая Писаревка, что в контролируемом пограничном районе.
В остановленном микроавтобусе, за рулем которого ехал гражданин Украины, правоохранители обнаружили коробки, в которых было 340 пар обуви. Никаких товарно-сопроводительных документов у водителя не было.
В настоящее время сотрудники полиции автомобиль с товаром задержали для выяснения обстоятельств и принятия правового решения.
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