«Нефтяник» минимально обыграл «Николаев» Сегодня, 11 ноября, ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» принимал МФК «Николаев».

Игра 21-го тура прошла в равной борьбе и завершилась минимальной победой хозяев благодаря голу Антона Яременко на 25-ой минуте.

После этого матча у «Нефтяника» 20 очков и 14-ое место в турнирной таблице. Следующий матч «нефтяники» сыграют уже весной, так как матч 22-го тура они сыграли раньше.