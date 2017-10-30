«Нефтяник» минимально обыграл «Николаев»

Игра 21-го тура прошла в равной борьбе и завершилась минимальной победой хозяев благодаря голу Антона Яременко на 25-ой минуте.
После этого матча у «Нефтяника» 20 очков и 14-ое место в турнирной таблице. Следующий матч «нефтяники» сыграют уже весной, так как матч 22-го тура они сыграли раньше.
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