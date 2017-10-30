БК «СумДУ» проиграл «Золотому веку»

Игра третьего тура прошла в спортзале УАБД завершилась уверенной победой гостей 81:97 (26-27, 22-32, 22-19, 11-19).
За наших отличились: Игорь Стародуб – 25 очков + 4 перехвата, Игорь Кривич – 15 очков + 6 подборов + 4 перхвата, Сергей Глинчак – 13 очков + 6 перехватов, Глеб Бузько – 11 очков, Алексей Ташкинов – 10 очков + 5 подборов…
Завтра пройдет повторная игра. Начало в 12.00.
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