Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:47216

Правоохранители на Сумщине изъяли нефть на более 2 млн грн

Правоохранители изъяли на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов 128 тонн нефтепродуктов незаконного происхождения.

В Сумской области сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Украины в области совместно с работниками Нацполиции изъяли на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов 128 тонн нефтепродуктов незаконного происхождения ориентировочной стоимостью 2,2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Согласно сообщению, в рамках проведения операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины установлено, что одним из мест хранения нефтепродуктов незаконного происхождения является помещение одного из нефтеперерабатывающих заводов Сумской области.

"На основании постановления суда в помещении, на прилегающей территории, в хозяйственных помещениях и хранилищах указанного завода на этой неделе проведен обыск, по результатам которого изъято и передано на ответственное хранение около 128 т нефтепродуктов незаконного происхождения ориентировочной стоимостью 2,2 млн грн", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Право ГФС Нефть
view counter

По тематике

07.09.2017 10:17

На Сумщине накрыли нелегальный завод ГСМ

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области пресекли незаконное производство горюче-смазочных материалов и...

06.07.2017 11:00

На Сумской таможне запустили в работу новый рентген-аппарат для проверки автомобилей

Сотрудники фискальной службы Сумщины вместе с приглашенными высококвалифицированными специалистами из Америки на таможенном посту «Бачевск» провели запуск нового рентген-аппарата для...

Налоговики Сумщины предупредили экспорт нелегального леса в Турцию
15.06.2017 16:34

Налоговики Сумщины предупредили экспорт нелегального леса в Турцию

Работники оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области в рамках операции «Рубеж - 2017» в апреле 2017 года разоблачили схему...

13.06.2017 10:14

Сумских нефтеворов взяли под стражу

Правда, у них есть альтернатива в виде внесения залога....

12.06.2017 10:00

На Сумщине украли нефти на миллион

По подозрению в масштабной краже нефти задержана группа из четырех человек....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 21:10
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
Кино Космос
16:15 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:15 23:20
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 15:15
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:15 18:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.