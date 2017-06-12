Правоохранители на Сумщине изъяли нефть на более 2 млн грн Правоохранители изъяли на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов 128 тонн нефтепродуктов незаконного происхождения.

В Сумской области сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Украины в области совместно с работниками Нацполиции изъяли на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов 128 тонн нефтепродуктов незаконного происхождения ориентировочной стоимостью 2,2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Согласно сообщению, в рамках проведения операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины установлено, что одним из мест хранения нефтепродуктов незаконного происхождения является помещение одного из нефтеперерабатывающих заводов Сумской области.

"На основании постановления суда в помещении, на прилегающей территории, в хозяйственных помещениях и хранилищах указанного завода на этой неделе проведен обыск, по результатам которого изъято и передано на ответственное хранение около 128 т нефтепродуктов незаконного происхождения ориентировочной стоимостью 2,2 млн грн", - сообщили в пресс-службе ведомства.