Сумские баскетболисты снова проиграли гостям из Кропивницкого

Как и вчера, победу одержали гости, хотя и не столь убедительную 81:92 ()
Лучшим у нас были: Игорь Кривич – 20 очков + 6 подборов, Глеб Бузько – 16 очков, Виталий Игнатченко – 13 очков, Игорь Стародуб – 12 очков + 5 передач + 7 перехватов – 6 потерь.
После трех туров у сумчан три победы и три поражения и четвертое место в группе 1.
Сегодня, 11 ноября, в Сумах БК «СумДУ» принимал команду «Золотой век» из Кропивницкого....
В Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины....
11-12 ноября в рамках чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд высшей лиги БК «СумГУ» сыграет с командой «Золотой Век»...
БК «СумГУ» стал первой командой, преодолевшей сито третьего раунда квалификации Кубка Украины....
30 октября в Сумах прошел первый матч второго предварительного раунда кубка Украины по баскетболу....