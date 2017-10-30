Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:02296

Сумские баскетболисты снова проиграли гостям из Кропивницкого

Сегодня, 12 ноября, БК «СумДУ» принимал в повторном матче 3-го тура первенства Украины по баскетболу в высшей лиге «Золотой век» из Кропивницкого.

Как и вчера, победу одержали гости, хотя и не столь убедительную 81:92 ()

Лучшим у нас были: Игорь Кривич – 20 очков + 6 подборов, Глеб Бузько – 16 очков, Виталий Игнатченко – 13 очков, Игорь Стародуб – 12 очков + 5 передач + 7 перехватов – 6 потерь.

После трех туров у сумчан три победы и три поражения и четвертое место в группе 1.

Спорт Баскетбол БК СумГУ
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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