Сумские баскетболисты снова проиграли гостям из Кропивницкого Сегодня, 12 ноября, БК «СумДУ» принимал в повторном матче 3-го тура первенства Украины по баскетболу в высшей лиге «Золотой век» из Кропивницкого.

Как и вчера, победу одержали гости, хотя и не столь убедительную 81:92 ()

Лучшим у нас были: Игорь Кривич – 20 очков + 6 подборов, Глеб Бузько – 16 очков, Виталий Игнатченко – 13 очков, Игорь Стародуб – 12 очков + 5 передач + 7 перехватов – 6 потерь.

После трех туров у сумчан три победы и три поражения и четвертое место в группе 1.