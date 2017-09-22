Сумские волейболисты - среди лидеров высшей лиги

Сумская команда «ШВСМ-СумГУ» играла в Слобожанском (Харьковщина). Первый матч подопечные Владимира Бабкова и Дениса Зуя выиграли у команды «Агро-Свит» из Антоновки Херсонской области 3:1 (23:25, 25:21, 25:13, 26:24), а во второй получила техническую победу над СК «Херсон-Сити», который не явился на тур, 3:0.
После двух туров на счету сумчан 4 победы и 1 поражение и 4-е место в турнирной таблице.
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