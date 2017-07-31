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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10160

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 370 человек.

Это больше на 4,3% чем на предыдущей неделе – 354. В том числе количество травмированных детей - 59 (за предыдущую неделю - 51).

Из 370 травм: бытовых - 259, уличных - 82, производственных - 1, дорожно-транспортных - 1, спортивных - 1, другие - 26.

Из 259 бытовых травм: переломов - 54, травм связок - 56, ран - 73, вывихов - 10, другие - 66 (на предыдущей неделе - 254).

Из 82 уличных травм: переломов – 16, травм связок - 6, ран – 23, другие - 37 (на предыдущей неделе - 74).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 7 (за предыдущую неделю - 7): ул. СКД - 2, ул. Троицкая - 1, ул. Роменская - 2, ул. Чорновола - 2.

Общество Травматизм
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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