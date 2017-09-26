В сумских больницах продолжаются ремонты Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 1» продолжаются ремонтные работы в складском помещении.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 4» проводился ремонт пищеблока и замена окон в зданиях поликлиники №4 и поликлиническом отделении №1.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 5» проводился текущий ремонт гастроэнтерологического отделения, отделение микрохирургии глаза, терапевтического отделения, клинико-диагностической лаборатории, отделения хирургии одного дня и гинекологического отделения.

В КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» продолжаются работы по капитальному ремонту хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 700,0 тыс. грн), по капитальному ремонту педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28, по капитальному ремонту фасада поликлиники №2 по ул. И. Сирко, 3 (сумма выделенных средств – 3,2 млн грн), по капитальному ремонту крыши детской поликлиники №1 по ул. Труда, 3 (сумма выделенных средств - 650,0 тыс. грн).

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкая, 28 (сумма выделенных средств - 250,0 тыс. грн).

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта лестничного марша стационара педиатрического отделения по ул.Троицкая, 28 (сумма выделенных средств - 114,2 тыс. грн).

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта педиатрического отделения № 4 детской поликлиники №2 по ул. А.Анищенко, 10. Сумма выделенных средств - 200,0 тыс. грн.

Готовятся разрешительные документы на проведение текущего ремонта педиатрического отделения № 3 детской поликлиники №2 по ул. Парковая, 1 (сумма выделенных средств - 195,0 тыс. грн).

В КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» продолжается ремонт помещений пищеблока (выделенные средства 910 244,40 грн). Закончены ремонтные работы в санитарной комнате гинекологического корпуса и в кабинете главной акушерки женской консультации.

В КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 г. Сумы» проводились текущие ремонты помещений.