Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30172

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 1» продолжаются ремонтные работы в складском помещении.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 4» проводился ремонт пищеблока и замена окон в зданиях поликлиники №4 и поликлиническом отделении №1.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 5» проводился текущий ремонт гастроэнтерологического отделения, отделение микрохирургии глаза, терапевтического отделения, клинико-диагностической лаборатории, отделения хирургии одного дня и гинекологического отделения.

В КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» продолжаются работы по капитальному ремонту хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 700,0 тыс. грн), по капитальному ремонту педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28, по капитальному ремонту фасада поликлиники №2 по ул. И. Сирко, 3 (сумма выделенных средств – 3,2 млн грн), по капитальному ремонту крыши детской поликлиники №1 по ул. Труда, 3 (сумма выделенных средств - 650,0 тыс. грн).

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкая, 28 (сумма выделенных средств - 250,0 тыс. грн).

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта лестничного марша стационара педиатрического отделения по ул.Троицкая, 28 (сумма выделенных средств - 114,2 тыс. грн).

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта педиатрического отделения № 4 детской поликлиники №2 по ул. А.Анищенко, 10. Сумма выделенных средств - 200,0 тыс. грн.

Готовятся разрешительные документы на проведение текущего ремонта педиатрического отделения № 3 детской поликлиники №2 по ул. Парковая, 1 (сумма выделенных средств - 195,0 тыс. грн).

В КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» продолжается ремонт помещений пищеблока (выделенные средства 910 244,40 грн). Закончены ремонтные работы в санитарной комнате гинекологического корпуса и в кабинете главной акушерки женской консультации.

В КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 г. Сумы» проводились текущие ремонты помещений.

Общество Ремонт больниц
view counter

По тематике

07.11.2017 15:35

В Сумах продолжают ремонтировать больницы

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....

30.10.2017 12:59

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предсоатвили в отделе здравоохранения....

В областной детской больнице открыли два отремонтированных отделения
23.10.2017 17:40

В областной детской больнице открыли два отремонтированных отделения

На восстановление отделений анестезиологии и интенсивной терапии использовано более 6,5 млн грн благотворительных средств....

17.10.2017 13:42

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

26.09.2017 12:20

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 21:10
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
Кино Космос
16:15 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:15 23:20
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 15:15
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:15 18:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.