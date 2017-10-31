Украинки везли в Россию четверть тонны мяса Сегодня ночью в железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» во время проверки поезда сообщением «Николаев - Москва» пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд на третьих полках для багажа трех пассажирских купе обнаружил 6 сумок с мясопродукцией, общий вес которой составил около 250 килограммов. Грузовладельцами оказались две гражданки Украины, пассажирки этого поезда. Обнаруженный груз мясопродукции изъят работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.