Украинки везли в Россию четверть тонны мяса

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд на третьих полках для багажа трех пассажирских купе обнаружил 6 сумок с мясопродукцией, общий вес которой составил около 250 килограммов. Грузовладельцами оказались две гражданки Украины, пассажирки этого поезда.
Обнаруженный груз мясопродукции изъят работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.
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