За прошедшие выходные полицейские раскрыли 12 краж

Сразу три кражи раскрыли на выходных полицейские Сумского района. В первом случае двое жителей района 35 и 28 лет украли с дачного участка местного дачного кооператива металлические изделия, а во втором - «металлическим вором» оказался 51-летний мужчина, который украл металлические изделия с соседнего молокоприемного пункта. Третьим уличенным в краже злоумышленником оказался 27-летний житель одного из сел района, который похитил весь строительный инструмент из хозяйственной постройки в соседнем селе.
На кражах металла «погорели» двое 14-летних приятелей из Лебедина и 59-летний ахтырчанин. Мальчишки, сорвав замок с двери подсобного помещения, вынесли оттуда металлические детали к трактору, а пожилой мужчина вынес металлические изделия из чужого нежилого дома в райцентре. Сейчас полицейским удалось вернуть похищенные несовершеннолетними злоумышленниками детали. Что касается ответственности за содеянное, то этот вопрос будет решаться в рамках открытого уголовного производства.
Вторым уличенным за выходные злоумышленником в Ахтырском районе стал 40-летний местный житель. Находясь в продуктовом магазине, мужчина украл у одной из посетительниц планшет, который она держала в незакрытой сумочке.
Еще одного 62-летнего «магазинного вора» вычислили полицейские Бурыни. Пожилой мужчина тайком завладел кошельком одной из посетительниц магазина и присвоил 600 гривен, которые там находились.
На краже электроинструментов попался 34-летний житель Глуховщины, а его 29-летний земляк подозревается в похищении почти 300 дубовых пеньков с территории лесохозяйства.
По всем этим фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
С начала года полицейские уже раскрыли 1719 краж на территории области....
Работники Белопольского и Бурынского отделений полиции задержали двух местных жителей по подозрению в совершении краж металлических изделий с захоронений на...
Эти имущественные преступления совершили шесть злоумышленников в Ахтырском, Липоводолинском, Конотопском, Кролевецком, Недригайловском и Тросянецком районах....
Полиция Сумщины просит граждан серьезно относиться к сохранению собственного имущества....
«Добычей» злоумышленников стали два велосипеда, различные продуктовые и бытовые товары, изделия из металла и бытовая техника....