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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56110

За прошедшие выходные полицейские раскрыли 12 краж

В совершении этих имущественных преступлений обоснованно подозреваются 15 жителей Ахтырского, Лебединского, Белопольского, Бурынского, Глуховского, Липоводолинского и Сумского районов.

Сразу три кражи раскрыли на выходных полицейские Сумского района. В первом случае двое жителей района 35 и 28 лет украли с дачного участка местного дачного кооператива металлические изделия, а во втором - «металлическим вором» оказался 51-летний мужчина, который украл металлические изделия с соседнего молокоприемного пункта. Третьим уличенным в краже злоумышленником оказался 27-летний житель одного из сел района, который похитил весь строительный инструмент из хозяйственной постройки в соседнем селе.

На кражах металла «погорели» двое 14-летних приятелей из Лебедина и 59-летний ахтырчанин. Мальчишки, сорвав замок с двери подсобного помещения, вынесли оттуда металлические детали к трактору, а пожилой мужчина вынес металлические изделия из чужого нежилого дома в райцентре. Сейчас полицейским удалось вернуть похищенные несовершеннолетними злоумышленниками детали. Что касается ответственности за содеянное, то этот вопрос будет решаться в рамках открытого уголовного производства.

Вторым уличенным за выходные злоумышленником в Ахтырском районе стал 40-летний местный житель. Находясь в продуктовом магазине, мужчина украл у одной из посетительниц планшет, который она держала в незакрытой сумочке.

Еще одного 62-летнего «магазинного вора» вычислили полицейские Бурыни. Пожилой мужчина тайком завладел кошельком одной из посетительниц магазина и присвоил 600 гривен, которые там находились.

На краже электроинструментов попался 34-летний житель Глуховщины, а его 29-летний земляк подозревается в похищении почти 300 дубовых пеньков с территории лесохозяйства.

По всем этим фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
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