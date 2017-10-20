На Сумщине нашли арсенал боеприпасов

В Путивльском районе в поле близ села Шарповка местный житель обнаружил минометную мину калибра 80 мм периода Второй мировой войны. А в Бурынском, на расстоянии одного километра от села Вознесенка, был найден 75-миллиметровый артиллерийский снаряд.
Но самый большой «урожай» старых боеприпасов, которые пролежали в земле более семидесяти лет нашли вчера на территории Шосткинского района. Здесь, на расстоянии 1500 метров от села Шкирмановка, рядом с садоводческим кооперативом «Мрія», люди обнаружили 9 снарядов калибра 76 мм, 1 снаряд калибра 152 мм, и 52 снаряда калибра 122 миллиметра.
Во всех случаях полиция выставила у мест опасных находок охрану, чтобы не допустить контакта с ними посторонних лиц, особенно, детей и охотников за металлом. Правоохранители сообщили о выявленных боеприпасах саперное подразделение специального регионального центра быстрого реагирования оперативной службы гражданской защиты Управления ГСЧС Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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