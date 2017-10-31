Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00245

Под Сумами задержали курьершу мошенников

Полицейские Сумского района задержали 19-летнюю девушку, которая работала курьершей мошенников, которые под видом полицейских вымогали у граждан откуп за непривлечение их родственников к уголовной ответственности.

Жертвой мошенников-псевдополисменов стала 82-летняя жительница одного из поселков Сумского района. Пенсионерка-инвалид, которая передвигается по дому на инвалидной коляске, говорит: когда ей на стационарный телефон позвонили якобы из полиции и сообщили, что ее сын, будучи за рулем авто, сбил на дороге человека, она очень испугалась. «И руки сразу затряслись, я плакать начала... А мне говорят, мол, ваш сын жив-здоров, машина немного поцарапана, а тот, пострадавший в тяжелом состоянии, - вспоминает старушка. - Будто бы он и парализован, и голова пробита. И ему нужны на лечение деньги. Я уже хотела бросить трубку и звонить дочери, а мне говорят - нет, быстренько собирайте деньги, потому что если человек умрет, то сын ваш на восемь лет попадет в тюрьму».

Смущенная женщина собрала все имеющиеся деньги, добавила одолженные у соседей, и отдала прибывшей курьерше 6600 гривен сбережений. И только после этого догадалась позвонить дочери, которая, конечно же, сразу догадалась, что старушка стала жертвой преступления.

На следующий день подобный звонок получила односельчанка потерпевшей пенсионерки.

«Однако женщина сразу поняла, что это могут быть мошенники. Поэтому, сделала вид, что соглашается на все требования псевдополицейского, и заверила, что соберет деньги и будет ждать человека, который за ними приедет, - комментирует развитие события начальник сектора реагирования патрульной полиции №1 Сумского районного отдела полиции Александр Савчук. - Она рассказала о телефонном разговоре своим сыновьям, и пока они приехали домой, приготовила в качестве денег пакет с резаной бумагой. Как только курьерша переступила порог ее дома, молодые люди сразу задержала «гостью» и вызвали полицию».

Сама задержанная девушка утверждает: она не знала о содержании забираемых пакетов. По ее словам, ей звонил неизвестный мужчина, просил выехать по определенному адресу и забрать пакет с документами.

Однако признается: каждый раз, приехав в областной центр, она открывала пакеты, и все найденные деньги переводила через ближайший банкомат на определенный банковский счет. За свои «услуги» получала 300 гривен оплаты.

Сейчас по данным фактам открыты два уголовных производства по признакам ч.1 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч.1 ст.15 и ч.1 ст.190 УК Украины (покушение на мошенничество). Следствие по данному делу продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

10.11.2017 15:35

Приятель обманул роменчанина, прихватив его мобилку

Роменские полицейские разоблачили в мошенничестве 31-летнего местного жителя. Под предлогом срочного звонка мужчина одолжил у приятеля гаджет, а потом незаметно...

08.11.2017 10:30

В Шостке пенсионерка «выкупила» внука у полиции за 9 тысяч

Правоохранители Шостки разыскивают афериста, который, сыграв на родственных чувствах 68-летней жительницы Шостки, под предлогом «откупа» от уголовной ответственности ее внука...

07.11.2017 08:39

Мошенники продолжают обманывать пенсионеров

В течение прошлых выходных, злоумышленники, используя известную мошенническую схему с «внуком», который якобы совершил преступление, добились того, что заставили двух...

06.11.2017 13:40

Житель Шостки доверился интернет-мошеннику

Пытаясь сэкономить на покупке товара, житель Шостки решил через Интернет приобрести запчасти для брикетного пресса. В результате переговоров с неизвестным...

03.11.2017 15:52

Псевдобанкир обманул конотопчанку на 16 тысяч гривен

Назвавшись работником службы безопасности банка, неизвестный злоумышленник обманул 26-летнюю жительницу Конотопа....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 21:10
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
Кино Космос
16:15 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:15 23:20
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 15:15
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:15 18:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.