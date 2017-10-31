Под Сумами задержали курьершу мошенников Полицейские Сумского района задержали 19-летнюю девушку, которая работала курьершей мошенников, которые под видом полицейских вымогали у граждан откуп за непривлечение их родственников к уголовной ответственности.

Жертвой мошенников-псевдополисменов стала 82-летняя жительница одного из поселков Сумского района. Пенсионерка-инвалид, которая передвигается по дому на инвалидной коляске, говорит: когда ей на стационарный телефон позвонили якобы из полиции и сообщили, что ее сын, будучи за рулем авто, сбил на дороге человека, она очень испугалась. «И руки сразу затряслись, я плакать начала... А мне говорят, мол, ваш сын жив-здоров, машина немного поцарапана, а тот, пострадавший в тяжелом состоянии, - вспоминает старушка. - Будто бы он и парализован, и голова пробита. И ему нужны на лечение деньги. Я уже хотела бросить трубку и звонить дочери, а мне говорят - нет, быстренько собирайте деньги, потому что если человек умрет, то сын ваш на восемь лет попадет в тюрьму».

Смущенная женщина собрала все имеющиеся деньги, добавила одолженные у соседей, и отдала прибывшей курьерше 6600 гривен сбережений. И только после этого догадалась позвонить дочери, которая, конечно же, сразу догадалась, что старушка стала жертвой преступления.

На следующий день подобный звонок получила односельчанка потерпевшей пенсионерки.

«Однако женщина сразу поняла, что это могут быть мошенники. Поэтому, сделала вид, что соглашается на все требования псевдополицейского, и заверила, что соберет деньги и будет ждать человека, который за ними приедет, - комментирует развитие события начальник сектора реагирования патрульной полиции №1 Сумского районного отдела полиции Александр Савчук. - Она рассказала о телефонном разговоре своим сыновьям, и пока они приехали домой, приготовила в качестве денег пакет с резаной бумагой. Как только курьерша переступила порог ее дома, молодые люди сразу задержала «гостью» и вызвали полицию».

Сама задержанная девушка утверждает: она не знала о содержании забираемых пакетов. По ее словам, ей звонил неизвестный мужчина, просил выехать по определенному адресу и забрать пакет с документами.

Однако признается: каждый раз, приехав в областной центр, она открывала пакеты, и все найденные деньги переводила через ближайший банкомат на определенный банковский счет. За свои «услуги» получала 300 гривен оплаты.

Сейчас по данным фактам открыты два уголовных производства по признакам ч.1 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч.1 ст.15 и ч.1 ст.190 УК Украины (покушение на мошенничество). Следствие по данному делу продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.