Сумчане снова сидят без воды

В связи с аварийно-ремонтными работами по ул. Рабочая, 20 сегодня, 13 ноября, прекращено водоснабжение домов по ул. Луговая, пр. Нины Братусь, ул. Степана Разина, частично ул. Рабочая.
По завершении аварийно-ремонтных работ подача холодной воды будет возобновлена.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает о временном отключении холодной воды....
КП «Горводоканал» снова сообщает об остановке Токаревского водозабора....
КП «Горводоканал» сообщает об остановке Токаревского водозабора....
В связи с проведением работ по переврезке вновь построенной водопроводной сети по ул. 20 лет Победы в среду, 1 ноября,...