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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51147

Сумские пограничники – лучшие в полиатлоне

Пограничники Сумского отряда одержали победу в чемпионате Государственной пограничной службы Украины по полиатлону.

6-9 ноября на базе клинического санатория «Аркадия» (г. Одесса) состоялся чемпионат пограничного ведомства по полиатлону. В соревнованиях приняли участие 25 команд от всех органов охраны государственной границы Госпогранслужбы. Военнослужащие соревновались в таких видах спорта как плавание, стрельба, подтягивание на перекладине, бег на 60 и 100 метров, бег на выносливость (1000, 2000 и 3000 метров) и метания гранаты.

По результатам соревнований победу среди команд группы «Б» получила команда Сумского пограничного отряда. Второе и третье места соответственно заняли команды ОКПП «Киев» и Черновицкого пограничного отряда.

В личном зачете первые места в своих возрастных группах получили старший прапорщик Сергей Николаенко и старший сержант Дмитрий Лифинцев. Старший прапорщик Михаил Сезон занял второе место, а прапорщик Николай Красий завоевал четвертое.

Спорт Пограничники Полиатлон
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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