Сумские пограничники – лучшие в полиатлоне

6-9 ноября на базе клинического санатория «Аркадия» (г. Одесса) состоялся чемпионат пограничного ведомства по полиатлону. В соревнованиях приняли участие 25 команд от всех органов охраны государственной границы Госпогранслужбы. Военнослужащие соревновались в таких видах спорта как плавание, стрельба, подтягивание на перекладине, бег на 60 и 100 метров, бег на выносливость (1000, 2000 и 3000 метров) и метания гранаты.
По результатам соревнований победу среди команд группы «Б» получила команда Сумского пограничного отряда. Второе и третье места соответственно заняли команды ОКПП «Киев» и Черновицкого пограничного отряда.
В личном зачете первые места в своих возрастных группах получили старший прапорщик Сергей Николаенко и старший сержант Дмитрий Лифинцев. Старший прапорщик Михаил Сезон занял второе место, а прапорщик Николай Красий завоевал четвертое.
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