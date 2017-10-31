Сумские пограничники – лучшие в полиатлоне Пограничники Сумского отряда одержали победу в чемпионате Государственной пограничной службы Украины по полиатлону.

6-9 ноября на базе клинического санатория «Аркадия» (г. Одесса) состоялся чемпионат пограничного ведомства по полиатлону. В соревнованиях приняли участие 25 команд от всех органов охраны государственной границы Госпогранслужбы. Военнослужащие соревновались в таких видах спорта как плавание, стрельба, подтягивание на перекладине, бег на 60 и 100 метров, бег на выносливость (1000, 2000 и 3000 метров) и метания гранаты.

По результатам соревнований победу среди команд группы «Б» получила команда Сумского пограничного отряда. Второе и третье места соответственно заняли команды ОКПП «Киев» и Черновицкого пограничного отряда.

В личном зачете первые места в своих возрастных группах получили старший прапорщик Сергей Николаенко и старший сержант Дмитрий Лифинцев. Старший прапорщик Михаил Сезон занял второе место, а прапорщик Николай Красий завоевал четвертое.