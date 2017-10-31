На Сумщине фермер пытался подкупить СБУшника

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками внутренней безопасности УСБУ в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт предоставления руководителем одного из фермерских хозяйств г. Шостка неправомерной выгоды оперуполномоченному Службы безопасности Украины в Сумской области.
Предприниматель уговаривал сотрудника СБУ за 20 тыс. грн не препятствовать сбору урожая, который должен был быть конфискован в доход государства. Сегодня, 13 ноября, руководитель ФГ был задержан непосредственно после передачи оперуполномоченному части от оговоренной суммы в размере 10 тыс. грн.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении руководителю ФГ о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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