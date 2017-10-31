Экс-глава Хозсуда Сумщины, подозреваемый во взяточничестве, сделал заявление

В частности, в заявлении говорится: «В ближайшее время Высший совет правосудия будет рассматривать ходатайство руководителя САП Холодницкого Н.И. о моем временном отстранении от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, копию которого мне сегодня вручили детективы НАБУ.
Я не возражаю против удовлетворения данного ходатайства, считаю даже необходимым временно освободить меня от исполнения служебных обязанностей на период расследования, чтобы избежать каких-либо инсинуаций вокруг этого вопроса.
Свои процессуальные обязанности и права в уголовном производстве намерен реализовывать в установленном законом порядке, прятаться при этом за статус судьи или иным образом использовать должность судьи для целей своей защиты не буду».
Хотя прокуратура просила взять под стражу с залогом в 9 млн грн....
Высший совет правосудия (ВСП) сегодня, 7 ноября, рассмотрел представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого о даче согласия на...
Собрание судей Хозяйственного суда Сумской области рассмотрело заявление главы суда о снятии административных полномочий....