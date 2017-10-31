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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20381

Экс-глава Хозсуда Сумщины, подозреваемый во взяточничестве, сделал заявление

Судья Александр Коваленко обратился в Высший совет правосудия с заявлением о временном освобождении от исполнения служебных обязанностей на период расследования.

В частности, в заявлении говорится: «В ближайшее время Высший совет правосудия будет рассматривать ходатайство руководителя САП Холодницкого Н.И. о моем временном отстранении от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, копию которого мне сегодня вручили детективы НАБУ.

Я не возражаю против удовлетворения данного ходатайства, считаю даже необходимым временно освободить меня от исполнения служебных обязанностей на период расследования, чтобы избежать каких-либо инсинуаций вокруг этого вопроса.

Свои процессуальные обязанности и права в уголовном производстве намерен реализовывать в установленном законом порядке, прятаться при этом за статус судьи или иным образом использовать должность судьи для целей своей защиты не буду».

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Право Александр Коваленко
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