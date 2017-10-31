Девятка снова сидит без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

13 ноября в 15:15 из-за порыва водопровода диаметром 200 мм прекращено водоснабжение домов №№ 9,11,13,15 по пр-ту М. Лушпы, №№ 1/1, 1/2, 1/3 по ул. Заливная. После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.