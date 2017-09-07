На Сумщине задержали банду грабителей На Сумщине по подозрению в совершении грабежа задержаны четыре человека.

Событие произошло 6 ноября 2017 года. Четверо парней, двум из которых по 17 другим - 20 и 23 года, в ночное время подошли к дому в с. Хыжки Конотопского района, где проживала 87-летняя бабушка. Юноши были хорошо подготовлены, поскольку заранее на рынке приобрели женские гамаши, из которых изготовили маски, после этого в магазине приобрели 2 деревянные биты, 4 пары перчаток и фонарики, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Скрывая лицо за самодельными балаклавами и держа в руках биты, нападавшие постучали в дверь. Когда хозяйка ответила, они представились работниками полиции. Заподозрив неладное, бабушка дверь не открыла. Это не остановило решительно настроенных молодых людей, один из них отогнул металлическую вставку на дверях веранды и открыл замок изнутри.

Когда грабители проникли в дом, напуганная хозяйка сразу отдала все свои ценности, а это 2 тыс. грн и мобильный телефон «Nokia». Убегая, молодые люди прихватили с собой еще четыре алюминиевые кастрюли и самогонный аппарат, а также две бутылки подсолнечного масла.

Благодаря профессионально проведенной оперативно-розыскной работе сотрудникам полиции уже через несколько дней удалось установить и задержать всех четырех злоумышленников. Во время обысков у задержанных обнаружено и изъято отдельные похищенные вещи, а также балаклавы и биты. Под давлением собранных доказательств они сознались в содеянном и частично возместили потерпевшей ущерб.

«Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 186 (грабеж, по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины. По ходатайству прокуратуры им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Все подозреваемые – жители г. Конотоп, до этого ни разу в поле зрения правоохранителей не попадали. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет», - сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида.