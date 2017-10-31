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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанку, которая хочет запретить зверинцы и животных в цирках, пригласили в мэрию

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить деятельность перевозочных зверинцев и использование животных в программе цирка на территории города Сумы».

Сумчанка Александрина Фурса писала: «Приятно отметить, что в г. Сумы с 2015 года, сотрудничеством общественности и власти, начаты меры к гуманному и ответственному отношению человека к животным. Примерами этому является запрет эвтаназии, как способа регулирования бездомных животных, поддержка инициатив людей в проведении акций «Отдадим в хорошие руки» и «Возьми друга из приюта» и другие. Создание КП СГС «Центр ухода за животными» также является одним из шагов к преодолению проблемы наличия на улицах города бездомных животных. Их нахождение на улицах города порождает, как соответствующую напряженность людей рядом с животными, так и наиболее неблагоприятное явление в цивилизованном сообществе - жестокое отношение к животным в различных его формах. Не обошла эта проблема и наш город, о чем говорят ряд актов гражданского неповиновения по фактам жестокости к животным. В правоохранительных органах находится ряд уголовных производств, по которым расследуются наиболее циничные формы жестокости. На сегодня в Украине приняты изменения в законодательстве, которые значительно усиливают ответственность за жестокое обращение с животными, а некоторые из них перевели в категорию тяжких преступлений. Такая практика присуща странам, которые пытаются уменьшить количество насильственных преступлений в обществе и особенно тех, которые носят системный характер (маниакальный), причиной которым является издевательство над животными.

Но есть и другая форма издевательства над животными, которая приносит даже финансовые прибыли отдельным группам людей, и подается обществу в виде красивого шоу. Но за завесой афиши дикие животные остаются лишены обычной среды, содержатся с неприспособленных клетках, в ограниченном пространстве, в условиях кормления, характерного для выступлений на арене, не говоря уже об условиях дрессировки, цинизм отдельных, не знает границ. И все это характерно для передвижных цирков, которые используют животных и передвижных зверинцев.

Чтобы преодолеть жестокую эксплуатацию животных, отдельные страны запретили выступления цирковых трупп, которые используют животных. Отдельные цирки сознательно самостоятельно отказались от использования на арене животных, при этом их имидж и прибыли только увеличились.

Не остается в стороне этих позитивных процессов и украинское общество и власть. В отдельных городах и даже территориях областей запрещены или ограничены гастроли передвижных цирков с использованием животных и передвижных зверинцев. Эти шаги не являются ограничением свободы ведения хозяйственной деятельности, а являются мерами в препятствовании жестокого обращения с животными и воспитании гуманного отношения человека к менее организованным формам жизни в природе, в которой люди только частью, хоть и ее основной.

Не остается в стороне от этих процессов и сумская сообщество. В «Сумское общество защиты животных» поступают отдельные обращения граждан о возможности инициирования запрета гастролей в городе передвижных цирков, которые используют в программах животных, и передвижных зверинцев.

Учитывая, что деятельность соответствующих субъектов хозяйствования на территории города и в целом и области возможна исключительно после согласования разрешений с органами местного самоуправления, просим запланировать и обсудить на одном из совещаний с привлечением общественности, вопрос ограничения и запреты данного вида досуга. С целью изучения проблемы обращения с животными, с участием специалистов отделов, связанных с подготовкой разрешений для данного вида досуга и представителями общественности провести проверку правил содержания и обращения с животными в ближайшем времени.

Ни цирка с животными в нашем городе!».

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция о запрете деятельности перевозочных зверинцев и использования животных в программах цирков на территории г. Сумы, в пределах полномочий рассмотрена департаментом инфраструктуры города.

С целью объективного и всестороннего обработки этих проблемных вопросов, приглашаем Вас 15.11.2017 в 15:00 принять участие в рабочем совещании по этому поводу по адресу: г. Сумы, ул. Горького, 21; каб. №300».

Общество Жестокое обращение Животные Петиция Цирк
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