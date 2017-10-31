«Сумы» проиграли «Ворскле» 13 ноября ПФК «Сумы» сыграл товарищеский матч против полтавской «Ворсклы».

Игра проходила с преимуществом хозяев поля, которые только в первом тайме забили четыре мяча в ворота сумчан. Только на 45-ой минуте Юрий Бушманпосле розыгрыша штрафного сильно с левой пробил в дальний угол полтавчан – 4:1. Во втором тайме команды обменялись голами, за наших гол с пенальти провел голкипер Артем Штанько.

В итоге 5:2.