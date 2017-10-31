В Сумах снова повредили боллард Сегодня, 13 ноября, вечером автомобиль BMW не смог преодолеть препятствие в пер. Терезова в виде болларда.

Фото выложил на своей странице в фейсбуке сумчанин Владимир Лободин.

"Головой мне думать день - я паркуюсь как Алень. Бедняжка боллард..." - прокомменатирова он.

Как стало известно, за рулем был иностранец арабской национальности, который собирался проскочить за преыдущей машиной, но не успел...