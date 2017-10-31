В Сумах снова повредили боллард

Фото выложил на своей странице в фейсбуке сумчанин Владимир Лободин.
"Головой мне думать день - я паркуюсь как Алень. Бедняжка боллард..." - прокомменатирова он.
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