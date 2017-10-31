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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:52297

В Сумах снова повредили боллард

Сегодня, 13 ноября, вечером автомобиль BMW не смог преодолеть препятствие в пер. Терезова в виде болларда.

Фото выложил на своей странице в фейсбуке сумчанин Владимир Лободин.

"Головой мне думать день - я паркуюсь как Алень. Бедняжка боллард..." - прокомменатирова он.

Как стало известно, за рулем был иностранец арабской национальности, который собирался проскочить за преыдущей машиной, но не успел...

Общество Боллард Дтп
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«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
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CINETECH+, 2D - 10:00 12:15 18:15
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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