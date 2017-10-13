Сумские гандболисты поделили очки с полтавскими 10-11 ноября проходили матчи 3-го тура чемпионата Украины по гандболу в мужской высшей лиге.

ГК «СумДУ» играл на выезде с «Динамо-Полтава». В первом матче подопечные Максима Кунпана уступили 25:28. На следующий день сумчане взяли реванш со счетом 31:23.

В других матчах тура «ДЮСШ-3-Мотор-2» из Запорожья дважды уступил «Одессе» 19:32 и 20:36.

В турнирной таблице сумчане разделяют третье-четвертое места с «УДТХУ» из Днепра, имея в активе по 4 очка в 4 играх. Лидируют «одесситы» - 10 очков, у полтавчан – 6.

Следующие игры сумские «студенты» проведут с днепрянами 24-25 ноября. Матчи будет принимать легкоатлетический манеж.