Сумские гандболисты поделили очки с полтавскими

ГК «СумДУ» играл на выезде с «Динамо-Полтава». В первом матче подопечные Максима Кунпана уступили 25:28. На следующий день сумчане взяли реванш со счетом 31:23.
В других матчах тура «ДЮСШ-3-Мотор-2» из Запорожья дважды уступил «Одессе» 19:32 и 20:36.
В турнирной таблице сумчане разделяют третье-четвертое места с «УДТХУ» из Днепра, имея в активе по 4 очка в 4 играх. Лидируют «одесситы» - 10 очков, у полтавчан – 6.
Следующие игры сумские «студенты» проведут с днепрянами 24-25 ноября. Матчи будет принимать легкоатлетический манеж.
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