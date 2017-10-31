Пограничники обнаружили компьютерные комплектующие В пункте пропуска «Бачевск» пограничники обнаружили комплектующие к компьютеру.

13 ноября в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили комплектующие к компьютеру, которые перемещались через границу с нарушениями законодательства.

Проверяя микроавтобус марки «Volkswagen» украинской регистрации, на котором в качестве пассажира возвращался из России наш соотечественник, общая обзорная группа в багажном отделении транспортного средства среди других вещей мужчины обнаружили комплектующие к компьютеру.

Обнаруженный товар изъят в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.