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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23126

Пограничники обнаружили компьютерные комплектующие

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники обнаружили комплектующие к компьютеру.

13 ноября в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили комплектующие к компьютеру, которые перемещались через границу с нарушениями законодательства.

Проверяя микроавтобус марки «Volkswagen» украинской регистрации, на котором в качестве пассажира возвращался из России наш соотечественник, общая обзорная группа в багажном отделении транспортного средства среди других вещей мужчины обнаружили комплектующие к компьютеру.

Обнаруженный товар изъят в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Пограничники
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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