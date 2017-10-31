Пограничники обнаружили компьютерные комплектующие

13 ноября в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили комплектующие к компьютеру, которые перемещались через границу с нарушениями законодательства.
Проверяя микроавтобус марки «Volkswagen» украинской регистрации, на котором в качестве пассажира возвращался из России наш соотечественник, общая обзорная группа в багажном отделении транспортного средства среди других вещей мужчины обнаружили комплектующие к компьютеру.
Обнаруженный товар изъят в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
Сегодня ночью в железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» во время проверки поезда сообщением «Николаев - Москва» пограничники Сумского отряда пресекли попытку...
Пограничники Сумского отряда одержали победу в чемпионате Государственной пограничной службы Украины по полиатлону....
Пограничники зафиксировали очередную попытку втягивания охранников границы в противоправную деятельность....
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашу соотечественницу, которая предоставила для проверки паспорт с подчисткой установочных данных....
6 ноября в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» армянин предлагал пограничнику взятку....