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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские школьники посетили музей спасательной службы Сумщины

14 ноября на базе выставки управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, которая является своеобразным музеем пожарных Сумщины, спасатели провели масштабную агитационную кампанию с учениками сумских общеобразовательных школ.

Сотрудники выставки продемонстрировали будущим спасателям мультипликационные фильмы с основными правилами безопасного поведения, а также разъяснили правила пожарной безопасности в быту и при обнаружении взрывоопасных предметов.

Следующим этапом стала экскурсия по выставке. Первым был исторический зал, где специалисты рассказали о создании оперативно-спасательной службы Сумщины. Проходя другими залами, ученики узнали о том, как проходит организация боевой, физической и психологической подготовки современных спасателей. А в зале пожарно-спасательного вооружения посетители знакомились с его образцами, спасательным оборудованием, боевой одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Настоящим сюрпризом для малышей стало посещение Государственной пожарно-спасательной части № 3, которая дислоцируется в здании выставки. Школьники имели возможность посидеть в пожарном автомобиле, примерить настоящую боевую одежду, аппараты для защиты органов дыхания, ознакомиться с принципами и методиками борьбы с настоящими пожарами.

На заключительном этапе школьники узнали, как ликвидировать пожар на начальной стадии с помощью огнетушителя.

По словам педагогов, такие меры закладывают в сознание подрастающего поколения жизненные навыки безопасного поведения. Сегодня это игра, и, возможно завтра полученные ими знания помогут спасти жизнь не только в условной, но и реальной чрезвычайной ситуации. А для некоторых из них, возможно, сегодняшняя встреча станет решающей в выборе профессии, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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