Директор шосткинского казенного завода уходит со своего поста

С завтрашнего дня исполнять обязанности директора будет Андрей Ярош, главный инженер предприятия.
Надежда Кошкарова руководила казенным заводом «Звезда» чуть больше трех лет, сообщает Шостка.INFO.
Разоблачен руководитель фермерского хозяйства, который пытался подкупить сотрудника СБУ....
60 литров самогона, более 100 литров браги и самогонный аппарат изъяли участковые офицеры полиции Шостки у 64-летнего местного пенсионера....
Более двух суток отсутствовала по месту жительства и учебы 15-летняя ученица одного из учебных заведений Шостки, которую разыскивали полицейские....
Сегодня, 9 ноября, в 7.28 на пульт ООО «Безпека» поступил сигнал о том, что сработала охранная сигнализация в гаражном кооперативе...
Правоохранители Шостки разыскивают афериста, который, сыграв на родственных чувствах 68-летней жительницы Шостки, под предлогом «откупа» от уголовной ответственности ее внука...