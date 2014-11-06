Сумские тренеры будут получать президентскую стипендию Два сумских тренера будут получать по 12 тыс. грн в месяц президентской стипендии.

Президент Украины Петр Порошенко 13 ноября подписал указ № 360/2017 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров».

В список отмеченных попали старший тренер сборной команды Украины по биатлону, тренеру чемпиона мира 2017 года Ярового М.В. Василий Мукшин и его сын Александр - тренер сборной команды Украины по биатлону, тренер чемпиона мира 2017 года Ковалевского А.А.

Кроме того, в списке уроженка Сумщины Анна Шостак, которая стала Дефлимпийской чемпионкой по дзюдо. Ее стипендия составит 15 тысяч гривен.