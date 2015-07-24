В Сумах запустили два фантомных коммунальных маршрута Интервал движения на запущенных 14 ноября в Сумах коммунальных автобусных маршрутах №58А «Басы-Тополянская» и №64 «Добровольная-Добровольная» может превысить 1-2 часа, следует из расписания, опубликованного на сайте КП «Электроавтотранс»

В частности, интервал движения на маршруте №58А будет составлять около 2,5 часов при отсутствии дополнительных рейсов и около 1 часа 15 минут при наличии дополнительных рейсов, сообщает transport.sumy.ua.

Расписание маршрута №58а

В случае с маршрутом №64 заявленный интервал при отсутствии дополнительных рейсов будет находиться на уровне около 1 часа 15 минут, а при их наличии будет составлять около 40 минут.



Расписание маршрута №64

В примечании к расписанию обоих маршрутов указано, что дополнительные рейсы могут не выполняться. При этом алгоритм выполнения или невыполнения дополнительных рейсов не указан.

13 ноября директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог заявил, что на линии №58А будет эксплуатироваться один автобус, а на линии №64 — две единицы подвижного состава.

В отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумской мэрии в комментарии transport.sumy.ua не смогли уточнить, на каких условиях КП «Электроавтотранс» приступила к эксплуатацию новых маршрутов, предложив отправить запрос.

Создание новых маршрутов в городе Сумской исполком утвердил на своем заседании 18 октября. Примечательно, что поддержанный проект решения, который вносил изменения в решение исполкома от 21 июня 2016 года №332 «Об организации перевозки пассажиров на постоянных городских автобусных маршрутах Сум», был опубликован только 11 октября. Таким образом, на момент голосования не прошло отведенные законодательством на публикацию 20 дней, однако данный факт не помешал принятию решения. За него проголосовали в том числе новые члены исполкома, представляющие оппозиционные фракции Сумского горсовета.

Новые маршруты следуют в следующем порядке:

Маршрут №58А — максимальное число автобусов: 2 единицы

Баси

вул. Ювілейна

вул. Санаторна

вул. Римського- Корсакова

вул. Серпнева

вул. Охтирська

вул. Харківська

(в зворотному напрямку вул. Богуна,

вул. Паркова, вул. Борова)

вул. Паркова, вул. Борова) пл. Покровська

вул. Набережна р. Стрілки

вул. Набережна р. Сумки

вул. Троїцька

вул. Привокзальна

вул. 2-га Залізнична

вул. Тополянська

Тополянська

Схема движения автобуса №58А

Автобус №64 — максимальное число автобусов: 2 единицы

Добровільна

вул. 2-га Північна

вул. Слобідська

вул. Металургів

вул. Горького

вул. Набережна р. Стрілки

пл. Покровська

вул. Петропавлівська

вул. 20 років Перемоги

вул. Чорновола

вул. Іллінська

вул. Набережна р. Стрілки

вул. Горького

вул. Металургів

вул. Слобідська

вул. Веретенівська

Добровільна

Схема движения автобуса №64