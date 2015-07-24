В Сумах запустили два фантомных коммунальных маршрута

В частности, интервал движения на маршруте №58А будет составлять около 2,5 часов при отсутствии дополнительных рейсов и около 1 часа 15 минут при наличии дополнительных рейсов, сообщает transport.sumy.ua.
Расписание маршрута №58а
В случае с маршрутом №64 заявленный интервал при отсутствии дополнительных рейсов будет находиться на уровне около 1 часа 15 минут, а при их наличии будет составлять около 40 минут.
Расписание маршрута №64
В примечании к расписанию обоих маршрутов указано, что дополнительные рейсы могут не выполняться. При этом алгоритм выполнения или невыполнения дополнительных рейсов не указан.
13 ноября директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог заявил, что на линии №58А будет эксплуатироваться один автобус, а на линии №64 — две единицы подвижного состава.
В отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумской мэрии в комментарии transport.sumy.ua не смогли уточнить, на каких условиях КП «Электроавтотранс» приступила к эксплуатацию новых маршрутов, предложив отправить запрос.
Создание новых маршрутов в городе Сумской исполком утвердил на своем заседании 18 октября. Примечательно, что поддержанный проект решения, который вносил изменения в решение исполкома от 21 июня 2016 года №332 «Об организации перевозки пассажиров на постоянных городских автобусных маршрутах Сум», был опубликован только 11 октября. Таким образом, на момент голосования не прошло отведенные законодательством на публикацию 20 дней, однако данный факт не помешал принятию решения. За него проголосовали в том числе новые члены исполкома, представляющие оппозиционные фракции Сумского горсовета.
Новые маршруты следуют в следующем порядке:
Маршрут №58А — максимальное число автобусов: 2 единицы
Баси
Тополянська
Схема движения автобуса №58А
Автобус №64 — максимальное число автобусов: 2 единицы
Добровільна
Добровільна
Схема движения автобуса №64
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