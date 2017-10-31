Ночью пожарные ликвидировали возгорание гаража 13 ноября в 23:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре гаража на ул. Ивана Франко в г. Конотоп.

О возгорании сообщили хозяева, которые услышали треск шифера. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду местного завода.

До прибытия подразделений Службы спасения владельцы гаража и их соседи пытались самостоятельно справиться с пожаром, однако им не удалось этого сделать. На момент прибытия пожарных огнем было полностью охвачена кровля деревянного гаража. Существовала угроза перекидывания огня на расположенные рядом жилой дом и хозяйственную постройку хозяев, а также на жилье их соседей. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 2 км от очага горения.

В 23:54 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 1:30 - ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль добровольной пожарной команды.

В результате возгорания огнем уничтожена кровля и перекрытие гаража по всей площади, вещи домашнего обихода, стену гаража на площади 7 кв. м. Повреждены стены гаража по всей площади, стену жилого дома хозяев на площади 15 кв. м, 3 окна.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети. Чтобы предотвратить подобные случаи, не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов, прежде всего, проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.