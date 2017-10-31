Участковые офицеры Роменского отдела полиции во время профилактической работы по проверке лиц, которые уже не раз попадали в поле зрения полиции, пришли и в дом 58-летнего жителя города. И недаром - чуть зайдя в комнату мужчины, они увидели на столе две пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения, внешне похожим на марихуану. Общий вес вероятного наркотика составила 8 граммов.
Сам же хозяин в свое оправдание пояснил, что растения конопли употреблял в качестве лекарства для снижения давления.
Сейчас изъятое следователи направили на исследование, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств). За содеянное мужчине грозит до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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