Роменчанин снижал себе артериальное давление... наркотиками На Роменщине участковые офицеры полиции обнаружили ранее судимого 58-летнего мужчину, который дома хранил около 8 г вероятной марихуаны. Как пояснил сам хозяин, «травку» хранил в качестве лекарственного средства.

Участковые офицеры Роменского отдела полиции во время профилактической работы по проверке лиц, которые уже не раз попадали в поле зрения полиции, пришли и в дом 58-летнего жителя города. И недаром - чуть зайдя в комнату мужчины, они увидели на столе две пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения, внешне похожим на марихуану. Общий вес вероятного наркотика составила 8 граммов.

Сам же хозяин в свое оправдание пояснил, что растения конопли употреблял в качестве лекарства для снижения давления.

Сейчас изъятое следователи направили на исследование, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств). За содеянное мужчине грозит до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.