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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:4657

Роменчанин снижал себе артериальное давление... наркотиками

На Роменщине участковые офицеры полиции обнаружили ранее судимого 58-летнего мужчину, который дома хранил около 8 г вероятной марихуаны. Как пояснил сам хозяин, «травку» хранил в качестве лекарственного средства.

Участковые офицеры Роменского отдела полиции во время профилактической работы по проверке лиц, которые уже не раз попадали в поле зрения полиции, пришли и в дом 58-летнего жителя города. И недаром - чуть зайдя в комнату мужчины, они увидели на столе две пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения, внешне похожим на марихуану. Общий вес вероятного наркотика составила 8 граммов.

Сам же хозяин в свое оправдание пояснил, что растения конопли употреблял в качестве лекарства для снижения давления.

Сейчас изъятое следователи направили на исследование, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств). За содеянное мужчине грозит до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Ромны
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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