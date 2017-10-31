Поездка на угнанном велосипеде закончилась уголовкой Находясь навеселе, 34-летний житель Глуховского района украл в соседнем поселке велосипед, оставленный без присмотра опрометчивым владельцем.

К участковым офицерам полиции обратилась 58-летняя жительница одного из населенных пунктов Шосткинского района. Женщина рассказала, что ее муж, поехав на велосипеде к товарищу, оставил на несколько минут двухколесник возле его дома, а вернувшись, обнаружил пропажу транспорта.

Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий и установили причастность к краже 34-летнего жителя одного из сел Глуховского района. Последнего нашли и опросили.

Выяснилось: будучи в гостях у товарища, который живет в соседнем селе на территории Шосткинского района, мужчина «перебрал» с алкоголем. Поэтому, домой возвращался навеселе. Случайно увидев оставленный без присмотра кем-то из местных жителей велосипед, решил его украсть. На нем добрался до родного села, а со временем - продал знакомому.

Сейчас двухколесник изъят и возвращен владельцам. Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины уже направлено в суд. За совершенную кражу мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.