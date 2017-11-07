Тростянецкие полицейские в течение нескольких часов раскрыли три преступления Кража бытовой техники и велосипеда, угон мопеда и исчезновения еще одного велосипеда - именно такие сообщения поступили в полицию в течение двух часов из одного и того же населенного пункта в пригороде Тростянца.

Пострадавшие - 39-летний мужчина и его 57-летняя односельчанка. Они сразу, как только обнаружили факт исчезновения своего имущества, обратились в полицию за помощью.

Правоохранители немедленно прибыли на вызов и начали первоочередные следственные действия, в результате которых нашли украденные у обоих граждан вещи в лесополосе недалеко от того места, где проживали заявители.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили лицо, которое «приложило руку» к кражам и угону мопеда - злоумышленником оказался 58-летний житель этого же села.

Мужчину пригласили в отделение полиции и допросили. Он не отрицал своей причастности к совершенному и рассказал о мотивах собственных поступков. Оказывается, с некоторыми односельчанами у него постоянно возникали конфликты, и, как следствие, - неприязненные отношения. Выпив лишнего, он решил отомстить «недругам». Ночью, пользуясь тем, что хозяйства у граждан были не закрыты, проник сначала во двор мужчины, откуда похитил бытовую технику, велосипед и мопед. Затем со двора односельчанки вывел велосипед. Все «трофеи» мужчина просто выбросил в овраг в ближайшей лесополосе.

В отношении горе-мстителя следователи Тростянецкого отделения полиции начали сразу три уголовных производства по признакам статей 185 ч.3 (кража) и 289 ч. 1 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Тростянецкие правоохранители обращаются ко всем жителям города и района с просьбой более ответственно относиться к сохранению личных вещей, держать закрытыми двери своих подсобных хозяйств, транспортные средства хранить в закрытых и надежно обустроенных помещениях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.