На Сумщине поймали нелегального лесоруба В Глуховском районе полицейские совместно с охранником лесного хозяйства разоблачили 29-летнего жителя района, который занимался незаконной вырубкой леса.

В дежурную часть Глуховского отдела полиции поступило сообщение от охранника лесного участка, что в районе села Первомайское осуществляется незаконная вырубка леса. По вызову на место происшествия сразу выехали правоохранители. И вовремя. Уже на выезде из леса, полицейские остановили грузовик, загруженный древесиной. В кабине автомобиля находился водитель и пассажир, которые не имели никаких документов на груз. В кузове полицейские насчитали 299 свежеспиленных дубовых бревен.

«Владельцем древесины представился пассажир автомобиля - 29-летний житель одного из близлежащих сел, - говорит Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - По словам мужчины, он самовольно нарубил «дров» для отопления собственного жилья. Что касается водителя, то последний объясняет, что приехал помочь односельчанину, а о том, что древесина нарублена незаконно, якобы не знал».

Сейчас весь груз древесины и автомобиль помещен на штрафплощадку Глуховского отдела полиции, а по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.