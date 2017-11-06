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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:44159

На Роменщине от рук аферистов пострадали двое местных жителей

Банковский счет 30-летней женщины опустошили неизвестные злоумышленники, а 49-летний мужчина «приобрел» несуществующий товар.

В Роменский отдел полиции обратился 49-летний житель Киевской области. Мужчина рассказал: на одном из сайтов сети Интернет он нашел объявление о продаже мотоблока. Доступная цена его заинтересовала. Поэтому, во время разговора он договорился с продавцом о соглашении, главным условием которой была стопроцентная предоплата. Заявитель перечислил на указанный ему счет чуть более 2500 гривен, однако ожидаемой посылки так и не получил, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Во втором случае жертвой аферистов стала 30-летняя жительница Роменского района. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Во время разговора он сообщил, как с ее банковской карты кто-то пытается снять деньги. Далее отмечал, что это можно предотвратить, если немедленно сообщить секретный код, который придет в смс-сообщении на телефон заявительницы. Та, не задумываясь, доверчиво выполнила все указания незнакомца, и в результате потеряла 3500 гривен собственных сбережений, хранившихся на банковском счете.

По данным фактам работники полиции открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и проводят дальнейшие розыскные мероприятия, чтобы установить злоумышленников.

«Уважаемые граждане, - обращается к жителям региона начальник Роменского отдела полиции Юлия Загамула, - в который раз призываю вас не доверять незнакомцам, которые в той или иной степени пытаются добраться ваших средств, банковских счетов или сбережений. При совершении покупок через всемирную сеть советую оплачивать товар только после его получения. А в том случае, когда вам звонят неизвестные и, представившись работниками банка, пытаются выведать конфиденциальные данные ваших банковских счетов или другие секретные коды, - настойчиво рекомендую при каких обстоятельствах никому ничего не сообщать. Лучше, дослушав информацию, положить трубку и обратиться с соответствующими вопросами к сотрудникам ближайшего отделения банка. Таким образом вы убережете себя от неприятностей и финансовых потерь».

Право Мошенничество Роменский район
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