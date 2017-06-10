Сумами разъезжал иностранец с поддельными документами

Документы на авто с признаками подделки и несоответствие VIN-кода - эти недостатки обнаружили патрульные в остановленном легковушке Hyundai Coupe. Происшествие случилось на улице Ивана Сирко. Экипаж патрульных остановил легковой автомобиль, который нарушил ПДД.
Во время проверки документов полицейские установили, что свидетельство о регистрации имеет признаки подделки и не отвечает записям, указанным в самом же авто.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Транспортное средство было доставлено на штрафплощадку.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УК.
Экипаж отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП в г. Сумы на ул. Героев Крут остановил микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, водитель которого...
Патрульные обнаружили у нарушителя порядка документы, имеющие признаки подделки....
Сегодня, 18 октября, зампрокурору Сумской области сообщили о подозрение в двух преступлениях....
3 октября в соцсетях несколько депутатов выложили обращение, якобы подписанное 10 депутатами Сумского облсовета, к народным депутатам Верховноъ Рады Украины...
Сегодня, 10 июня, Сумской горотдел полиции открыл уголовное производство по заявлению департамента обеспечения ресурсных платежей Сумскрго горсовета по ст. 358...