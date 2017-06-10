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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30196

Сумами разъезжал иностранец с поддельными документами

Патрульные обнаружили автомобиль, который имеет проблемы с законом под управлением иностранца.

Документы на авто с признаками подделки и несоответствие VIN-кода - эти недостатки обнаружили патрульные в остановленном легковушке Hyundai Coupe. Происшествие случилось на улице Ивана Сирко. Экипаж патрульных остановил легковой автомобиль, который нарушил ПДД.

Во время проверки документов полицейские установили, что свидетельство о регистрации имеет признаки подделки и не отвечает записям, указанным в самом же авто.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Транспортное средство было доставлено на штрафплощадку.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УК.

Право Подделка документов
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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