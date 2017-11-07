Сумчанин сдал виновника ДТП, скрывшегося с места аварии С помощью неравнодушного свидетеля патрульные разыскали виновника ДТП, который скрылся с места происшествия.

Происшествие случилось на проспекте Тараса Шевченко. Инспекторы получили сообщение о ДТП. Прибыв на место, мужчина пояснил, что обнаружил повреждения своего авто и записку на лобовом стекле с указанием автомобиля Mercedes-Benz, который допустил наезд. Стражи порядка связались со свидетелем, который подтвердил указанную информацию.

Виновника также было найдено в кратчайшее время. На транспортном средстве Mercedes-Benz инспекторы нашли повреждения с остатками лакокрасочного покрытия поврежденного ЗАЗа. Сам же водитель пояснил, что находился в этом месте в указанное время и осуществлял движение задним ходом, и возможно, не заметил припаркованный легковой автомобиль.

Патрульные составили на водителя Mercedes-Benz два протокола: ст. 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.