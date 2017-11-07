Сумчанин сдал виновника ДТП, скрывшегося с места аварии

Происшествие случилось на проспекте Тараса Шевченко. Инспекторы получили сообщение о ДТП. Прибыв на место, мужчина пояснил, что обнаружил повреждения своего авто и записку на лобовом стекле с указанием автомобиля Mercedes-Benz, который допустил наезд. Стражи порядка связались со свидетелем, который подтвердил указанную информацию.
Виновника также было найдено в кратчайшее время. На транспортном средстве Mercedes-Benz инспекторы нашли повреждения с остатками лакокрасочного покрытия поврежденного ЗАЗа. Сам же водитель пояснил, что находился в этом месте в указанное время и осуществлял движение задним ходом, и возможно, не заметил припаркованный легковой автомобиль.
Патрульные составили на водителя Mercedes-Benz два протокола: ст. 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.
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