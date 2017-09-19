В октябре на Сумщине цены росли больше, чем в среднем по Украине Главное управление статистики в Сумской области сообщает о ценовой ситуации на потребительском рынке Сумской области в октябре 2017 года.

В октябре 2017 года индекс потребительских цен по области составил 101,3%, по Украине - 101,2%.

Среди продуктов питания наиболее существенно подорожали яйца - на 18,6%. В то же время, произошло повышение цен на сало - на 9,0%, масло - на 6,3%, сметану - на 4,5%, молоко - на 4,0%, говядину - на 2,9%, сыр и творог - на 2,4%, рис - на 2,1%, хлеб и кисломолочную продукцию - на 2,0%. Вместе с тем снизились цены на картофель - на 10,5%, сахар - на 9,3%, крупы гречневые - на 8,2%, фрукты - на 4,3%, свинину - на 3,1%.

На потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг в октябре 2017 года произошел рост (цен) тарифов на канализацию и водоснабжение, топливо и масла, услуги в сфере образования, одежду и обувь, алкогольные напитки и табачные изделия.