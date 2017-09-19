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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19127

В октябре на Сумщине цены росли больше, чем в среднем по Украине

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о ценовой ситуации на потребительском рынке Сумской области в октябре 2017 года.

В октябре 2017 года индекс потребительских цен по области составил 101,3%, по Украине - 101,2%.

Среди продуктов питания наиболее существенно подорожали яйца - на 18,6%. В то же время, произошло повышение цен на сало - на 9,0%, масло - на 6,3%, сметану - на 4,5%, молоко - на 4,0%, говядину - на 2,9%, сыр и творог - на 2,4%, рис - на 2,1%, хлеб и кисломолочную продукцию - на 2,0%. Вместе с тем снизились цены на картофель - на 10,5%, сахар - на 9,3%, крупы гречневые - на 8,2%, фрукты - на 4,3%, свинину - на 3,1%.

На потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг в октябре 2017 года произошел рост (цен) тарифов на канализацию и водоснабжение, топливо и масла, услуги в сфере образования, одежду и обувь, алкогольные напитки и табачные изделия.

Экономика Статистика Цены
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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