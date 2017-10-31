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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26132

Роменчанину, который серной кислотой облил экс-жену, пересмотрят наказание

Апелляционный суд Сумской области вернул на повторное рассмотрение в Роменский горрайонный суда дело жителя Ромен, которого правоохранительные органы обвиняли в жестокой попытке убийства бывшей жены, однако суд первой инстанции признал 55-летнего мужчину виновным в нанесении тяжких телесных повреждений.

Роменчанина обвиняли в том, что он на почве ревности и отказа жены проживать вместе, с целью лишения ее жизни с особой жестокостью, проник в ее жилище и, пока она спала, облил серной кислотой. Когда женщина проснулась от боли и попыталась убежать, он вылил остатки опасного химического вещества на ее тело и нанес деревянной палкой несколько ударов по голове, пока та не потеряла сознание и не перестала сопротивляться. Мучжина, считая, что достиг своей цели, покинул место преступления, прихватив с собой орудие его совершения. Однако по причинам, не зависящим от воли обвиняемого, женщина не умерла. Потерпевшей были причинены легкие и тяжелые телесные повреждения.

Рассмотрев материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии в действиях обвиняемого признаков покушения на убийство и в связи с этим квалифицировал его действия по ч.2 ст.121 УК Украины, признал его виновным в совершении данного преступления и приговорил к 8 годам лишения свободы.

С таким решением не согласилась ни сторона защиты, ни сторона обвинения. Обе подали апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции. Защита настаивала на невиновности мужчины, неполноте рассмотрения судом дела и т.п. Сторона обвинения просила отменить приговор из-за несоответствия назначенного наказания степени совершенного преступления, не взятие судом во внимание доказательств, подтверждающих наличие у обвиняемого умысла именно на убийство потерпевшей, и просила назначить рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Рассмотрев материалы апелляционного производства, коллегия судей отменила приговор Роменского горрайонного суда, поскольку судом первой инстанции не была дана оценка ряда доказательств, и назначила рассмотрение дела в ином составе суда.

Справка:

Санкция статьи п.4 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Санкция статьи ч.2 ст.121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего) наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает пресс-служба суда.

Право Апелляционный суд Сумской области Покушение на убийство Ромны Серная кислота
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