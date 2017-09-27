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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40152

В Сумах заминировали «Мануфактуру»?

Сообщение о неизвестном предмете на территории ТРЦ «Мануфактура» поступило в полицию около 12 часов дня.

Сейчас на месте работают правоохранители и кинологи, пишет Спецкор.

По информации пресс-службы патрульной полиции Сум, правоохранителям сообщили, что в торговом центре нашли неизвестный предмет, который отсчитывает время.

На место сразу выехали правоохранители, кинологи и пожарные. Сейчас здание полицейские огородили и эвакуируют людей.

Как сообщили в пресс-службе управления СБУ в Сумской области, «заминирование» торгового центра - это часть плановых антитеррористических и контрдиверсионных тактико-специальных учений.

Они начались в Сумах вчера, 13 ноября и продлятся до 16 числа.

Право Антитеррористические учения Мануфактура Минирование
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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