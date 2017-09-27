В Сумах заминировали «Мануфактуру»?

Сейчас на месте работают правоохранители и кинологи, пишет Спецкор.
По информации пресс-службы патрульной полиции Сум, правоохранителям сообщили, что в торговом центре нашли неизвестный предмет, который отсчитывает время.
На место сразу выехали правоохранители, кинологи и пожарные. Сейчас здание полицейские огородили и эвакуируют людей.
Как сообщили в пресс-службе управления СБУ в Сумской области, «заминирование» торгового центра - это часть плановых антитеррористических и контрдиверсионных тактико-специальных учений.
Они начались в Сумах вчера, 13 ноября и продлятся до 16 числа.
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