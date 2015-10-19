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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5674

Суд арестовал урожай, выращенный на самовольно засеянных землях

Такое решение принял Апелляционный суд Сумской области, рассматривая апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Роменского горрайонного суда.

Под запретом на отчуждение, по решению коллегии судей, оказалась кукуруза, незаконно выращенная на территории Довгополовского сельского совета Роменского района.

Как значится в материалах дела, пока местная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины и ведет досудебное расследование по факту самовольного занятия земельных участков. В ходе следствия установлено, что неизвестные лица незаконно засеяли кукурузой земельные участки государственной формы собственности площадью 180 га и обрабатывали их, чем нанесли ущерб на сумму 172 000 гривен.

С целью сохранения вещественных доказательств прокурор Роменской местной прокуратуры обратился в суд первой инстанции с ходатайством наложить арест на незаконно выращенный урожай. Однако в удовлетворении ходатайства следственный судья отказал, ссылаясь на отсутствие документов об объявлении подозрения лицу, совершившему преступление, и документов о владельце имущества, на которое прокурор просит наложить арест.

С таким решением Роменского горрайонного суда коллегия судей апелляционной инстанции не согласилась, поскольку урожай кукурузы, полученный в результате совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.197-1 УК Украины, содержит признаки вещественного доказательства. Поэтому для эффективного расследования орган досудебного следствия нуждается в сохранении этого имущества до установления фактических обстоятельств совершения уголовного преступления. Таким образом, Апелляционный суд Сумской области отменил постановление следственного судьи Роменского горрайонного суда Сумской и постановил новое, которым ходатайство прокурора об аресте имущества удовлетворил, сообщает пресс-служба суда.

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