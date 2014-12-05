В суде провели день открытых дверей для младших школьников

13 ноября в суд пришли третьеклассники Сумской специализированной школы I-III ступеней № 25.
Встретила учеников руководитель аппарата суда Алла Шевченко, которая провела короткую экскурсию зданием суда и в доступной для учащихся форме рассказала о принципах работы суда.
Вместе с руководителем аппарата суда дети посетили архив суда и были поражены количество дел, которые здесь хранятся. Посмотрели, как работает информационный киоск и что можно выяснить с его помощью.
Как оно быть судьей, какими качествами должны обладать судьи, и что является самым тяжелым и самым приятным в профессии судьи - рассказала председатель суда Анна Шелехова. Во время общения дети ставили множество вопросов: и как оно быть судьей; и дела о каких самых тяжких преступлениях приходилось рассматривать председателю суда; какие самые тяжелые наказания предусмотрены законом. На все вопросы дети получила исчерпывающие и понятные ответы.
Кроме того, руководитель аппарата суда Алла Шевченко рассказала легенду о Фемиде как символе правосудия, и подробно остановилась на истории ее происхождения. Главный специалист по работе с обращениями граждан и юридических лиц Юлия Попович рассказала о присущих судебной системе атрибутах. Так символами судебной власти являются государственные символы Украины - Государственный Герб и Государственный Флаг Украины, а правосудие в суде осуществляется судьями в мантии и с нагрудным знаком. Пресс-секретарь Наталья Горкуша показала детям, в какие мантии одеваются судьи разных стран мира.
Дети с удовольствием фотографировались в зале судебного заседания и помещении суда.
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