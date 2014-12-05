Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45133

В суде провели день открытых дверей для младших школьников

В очередной раз Заречный районный суд. Сумы стал не только местом, где вершится правосудие, но и площадкой для очередной экскурсии.

13 ноября в суд пришли третьеклассники Сумской специализированной школы I-III ступеней № 25.

Встретила учеников руководитель аппарата суда Алла Шевченко, которая провела короткую экскурсию зданием суда и в доступной для учащихся форме рассказала о принципах работы суда.

Вместе с руководителем аппарата суда дети посетили архив суда и были поражены количество дел, которые здесь хранятся. Посмотрели, как работает информационный киоск и что можно выяснить с его помощью.

Как оно быть судьей, какими качествами должны обладать судьи, и что является самым тяжелым и самым приятным в профессии судьи - рассказала председатель суда Анна Шелехова. Во время общения дети ставили множество вопросов: и как оно быть судьей; и дела о каких самых тяжких преступлениях приходилось рассматривать председателю суда; какие самые тяжелые наказания предусмотрены законом. На все вопросы дети получила исчерпывающие и понятные ответы.

Кроме того, руководитель аппарата суда Алла Шевченко рассказала легенду о Фемиде как символе правосудия, и подробно остановилась на истории ее происхождения. Главный специалист по работе с обращениями граждан и юридических лиц Юлия Попович рассказала о присущих судебной системе атрибутах. Так символами судебной власти являются государственные символы Украины - Государственный Герб и Государственный Флаг Украины, а правосудие в суде осуществляется судьями в мантии и с нагрудным знаком. Пресс-секретарь Наталья Горкуша показала детям, в какие мантии одеваются судьи разных стран мира.

Дети с удовольствием фотографировались в зале судебного заседания и помещении суда.

Право Заречный районный суд г. Сумы
view counter

По тематике

01.09.2017 15:57

В Сумах будут рассматривать отмену 4 гривен в маршрутках

Назначено к рассмотрению дело об отмене повышения тарифа на услуги по перевозке пассажиров ЧП Запорожец А.В....

24.03.2015 14:51

С третьей попытки: суд таки разрешил задержать экс-начальника милиции Сумщины

Прокуратуре Сумской области дали разрешение на задержание бывшего начальника областной милиции Виктора Козицкого, который во время революции Достоинства отдал приказ...

28.02.2015 15:13

В Сумах просят привлечь к уголовной ответственности маршрутчиков, берущих за проезд 3 гривны (документы)

Пассажир маршрутки №21 вызвала милицию и написала на водителя заявление об уголовном правонарушении – умышленном невыполнении определения суда.... 4

20.02.2015 13:15

Сумские суды пополнились судьями с Донбасса

Указами президента Украины на работу в Заречный и Ковпаковский районный суды Сум переведены три судьи из Донбасса.... 1

05.12.2014 16:43

Слушание дела по отмене в Сумах «маршруточного» тарифа 2 гривны назначено на 19 декабря

Первое заседание по делу ЧП «Запорожец А.В.» к исполкому о признании противоправным и отмене решения исполкома №600 от 01.12.14 года...

Новости

В суде провели день открытых дверей для младших школьников
Сегодня 17:45
В Сумской мэрии проигнорировали петицию экс-мэра Минаева
Сегодня 17:33
На Охтирщирні провели фестиваль «Вишневі усмішки»
Сегодня 17:07
Копы спасли сумчанку, решившую спрыгнуть с моста (видео)
Сегодня 16:55
В Сумах провели чемпионат области по каратэ
Сегодня 16:36
Сумами разъезжал иностранец с поддельными документами
Сегодня 16:30
На Сумщине горела пятиэтажка
Сегодня 16:22
Высший совет правосудия отстранил судью, подозреваемого во взяточничестве
Сегодня 16:18
Сумчанин сдал виновника ДТП, скрывшегося с места аварии
Сегодня 16:15
Спецполиция разоблачила вора на оборонном предприятии в Шостке
Сегодня 15:48
На Роменщине от рук аферистов пострадали двое местных жителей
Сегодня 15:44
Скрывшийся с места ДТП сумчанин напился с горя
Сегодня 15:37
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 21:10
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннет Брана (Мальта, США, 2017)
Кино Космос
16:15 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
«Убить за лайк» Тайлер МакИнтайр (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:15 23:20
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 15:15
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:15 18:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.