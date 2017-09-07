На Сумщине будут судить комбайнера, который задавил человека На скамье подсудимых оказался работник сельскохозяйственного предприятия, -за нарушения правил безопасности которого погиб человек

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего сотрудника сельскохозяйственного предприятия, из-за нарушения правил безопасности которым погиб 39-летний мужчина.

Трагедия произошла в конце 2015 года. Тогда обвиняемый, находясь за рулем зерноуборочного комбайна, планировал подъехать к жатке, которая находилась на определенном расстоянии, для ее подключения. Для выполнения определенных подготовительных работ обвиняемый остановил комбайн, однако в нарушение правил охраны труда не выключил двигатель. В это время пострадавший пытался пройти между комбайном и жаткой, а водитель наклонился в кабине для поиска необходимого оборудования и случайно правым плечом включил рычаг управления гидросистемы хода комбайна, и тот двинулся вперед. От полученных травм мужчина скончался.

Как отметил прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Сергей Бондаренко, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека) УК Украины. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.